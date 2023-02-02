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باحث سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: بريطانيا تشهد فترة تضخم لم تحدث منذ 1951

كتب:

هانى حسن
10:49 ص | الخميس 02 فبراير 2023
بريطانيا

بريطانيا

كشف طالب العواد، الباحث في الشأن السياسي، تفاصيل الإضرابات التي تشهدها بريطانيا، والمعاناة بسبب ارتفاع الأسعار، متابعا أنّ التضخم الذي تشهده المملكة المتحدة، لم يسبق له مثيل منذ 1951 وحتى الآن، كما أنّ التضخم الأخير جعل هناك فارقا كبيرا بين الدخل الشخصية الذي يجنيه الفرد، وبين الأسعار التي أصبحت عليها السلع في البلاد.

ارتفاع الأسعار في بريطانيا

وقال العواد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح جديد»، المُذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الإضرابات ليست جديدة أو وليدة اللحظة، وكان مخططا لها منذ فترة طويلة، نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم الذي تشهده بريطانيا.

وتابع أنّ هذا الوضع جعل المواطنين، وتحديدا الطبقات الوسطى التي تتميز بها بريطانيا، تتأثر ماديا بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار، لافتا إلى إنّ الإضرابات نتيجة سياسية بالأساس انعكست على الواقع الاقتصادي.

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