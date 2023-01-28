سعر طن الحديد والأسمنت اليوم.. اعرف وصل كام

شهد سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت، استقرارا بالأسواق؛ إذ بلغ متوسط سعر طن حديد عز 28323.08 جنيه، فيما سجل متوسط سعر طن أسمنت السويدي نحو 1995 جنيها.

وتوضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم وفق بيان شعبة المواد والبناء بالغرفة التجارية:

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

تباين سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، وجاء كالتالي:

سعر طن الحديد اليوم

- سجل متوسط سعر الحديد الاستثماري للطن الواحد 27480.77 جنيه.

- بلغ متوسط سعر حديد عز للطن الواحد 28323.08 جنيه.

- جاء متوسط سعر الأسمنت الرمادي للطن الواحد 2010.52 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1940 جنيها.

- جاء سعر أسمنت السويدي اليوم نحو 1995 جنيها.

- بلغ سعر الأسمنت الممتاز اليوم نحو 1900 جنيه.

- بلغ سعر الأسمنت الرمادي اليوم نحو 1987 جنيهًا.

- جاء سعر الأسمنت العسكري بني سويف اليوم نحو 1700 جنيه.

- وصل سعر أسمنت السويس إلى نحو 1950 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت المسلح اليوم 1950 جنيها.

- وصل سعر أسمنت أسيوط اليوم نحو 1750 جنيها.

- سجل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1900 جنيه.

- وصل سعر أسمنت النهضة اليوم إلى 1750 جنيها.

- كما بلغ سعر أسمنت المخصوص اليوم نحو 1860 جنيها.

- جاء سعر أسمنت أسوان اليوم نحو 1770 جنيها.

- سجل سعر أسمنت العسكري نحو 1840 جنيها.

- بلغ سعر أسمنت سيناء اليوم نحو 1840 جنيها.

- وصل سعر أسمنت السويس اليوم نحو 1940 جنيها.

- سجل سعر أسمنت المعلم اليوم نحو 1860 جنيها.