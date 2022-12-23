سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة.. بعضها يقارب الـ26 ألف جنيه

يهتم الناس ويتساءلون عن سعر طن الحديد والأسمنت بشكل يومي، وذلك بشكل خاص من قبل الراغبين في البناء والتشييد لمنازلهم أو بيوتهم خاصة في القرى والأقاليم، كما يهتم بذلك الراغبون في الشراء والمهتمون بسوق العقارات في مصر بشكل عام، حيث تؤثر أسعار مواد البناء على العقارات كثيرا.

وفي السطور التالية، نعرض سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة وفق نشرة شعبة مواد البناء في بيان لهم.

سعر طن الحديد والأسمنت

ويأتي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر، كما يلي:

يصل سعر طن الحديد الاستثمارى للطن نحو 24135.49 جنيه.

وبلغ سعر حديد عز للطن اليوم نحو 25998.7 جنيه.

بلغ سعر طن حديد مصر ستيل اليوم نحو 18900 جنيه.

وسجل سعر طن حديد السويس اليوم نحو 19100 جنيه.

وسجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 19100 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت

سجل سعر الأسمنت الرمادى للطن اليوم نحو 1856.3 جنيه.

ووصل سعر طن الأسمنت المسلح أرض المصنع إلى نحو 1550 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1480 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت قنا 1340 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت السويس اليوم نحو 1370 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت الممتاز اليوم نحو 1480 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر طن أسمنت حلوان 1390 جنيهًا.