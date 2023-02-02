قناة الحياة تسلط الضوء على فعالية مجلس الشباب ضمن نشاط التحالف الوطني

سلط برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة الحياة الضوء على تنظيم مجلس الشباب المصري فعالية «معا نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» بالبحيرة ضمن نشاط التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

وقال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن التحالف يعمل على كل قطاعات حقوق الإنسان وفق المفهوم الشامل، ولا سيما تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والوعي لدى المواطن وليس فقط فئة الشباب.

وأوضح عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه عندما جرى تجمع لعدد من الجمعيات ونجحت في القيام بالمهمة بشكل كبير، جعل هناك تحفيز بأن يشارك الجميع في عمل جماعي، الهدف النبيل منه هو نشر ثقافة حقوق الإنسان.

سبب اختيار محافظة البحيرة

وأشار محمد سيف، مدير المكاتب التنفيذية الإقليمية في مجلس الشباب المصري، إلى أنه جرى اختيار محافظة البحيرة نظرا للكثافة السكانية التي بها ومساحتها الجغرافية الكبيرة، إضافة لمشاركة مجموعات شبابية مختلفة من مؤسسات المجتمع المدني.

ولفت علاء قريطم، عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن الهدف من المجلس هو نشر الوعي والأفكار السليمة لحقوق الإنسان والارتقاء بدور الشباب.