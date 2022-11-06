مجلس الشباب المصري يطلق الأجندة الوطنية للتغير المناخي

أطلق مجلس الشباب المصري، الأجندة الوطنية نحو مواجهة التغيرات المناخية، والحد من تأثيرها، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، بالتزامن مع استضافة الدولة المصرية لقمة المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ.

التكيف مع أثار تغير المناخ

شارك في إعداد الأجندة، عدد من الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، وهي حزب مستقبل وطن، حماة الوطن، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المؤتمر، الحركة الوطنية، الوفد، العدل، الحرية، مصر الحديثة، التجمع، والتعاون مع 15 منظمة مجتمع مدني معنية بقضايا البيئة، بالإضافة للعديد من النشطاء والمتخصصين والأكاديميين في ملف تغير المناخ، بالتعاون مع كلية الدراسات والبحوث البيئية، ونواب برلمانيين ممثلين من لجان البيئة والطاقة والخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأوضح مجلس الشباب المصري، في بيان له، أن هذه الأجندة تعد أول أجندة وطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة بالتكيف مع أثار تغير المناخ، كما أنها سيتم توزيعها خلال قمة المناخ على الهيئات الدولية، وممثليين العالم أجمع المشاركين في هذه القمة.

تحقيق بيئة مستدامة

وأكد مجلس الشباب المصري، أنه تم إعداد هذه الأجندة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، لمواجهة التغيرات المناخية، إذ تسعى هذه الأجندة إلى تحقيق بيئة مستدامة، واستند على هذه الخطة برنامج تدريبي يتكون من خمس ورش عمل، تمت خلال الأشهر الماضية في الموضوعات الآتية، كفاءة استخدام الطاقة، التكنولوجيا الصديقة للمناخ، إجرارات الحد من تأثير الاحتباس الحراري، تعزيز حوافز الإستثمار على استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، تفعيل تطبيق المعايير والقوانين البيئية.

وأشار مجلس الشباب المصري، إلى أن الهدف من هذه الأجندة، الخروج بأجندة وطنية مشتركة بين الأحزاب السياسية الممثلة برلمانيا، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يتعلق بالتعامل والتكيف مع تغير المناخ والحد من أثاره السلبية، في إطار المسولية المشتركة مع الحكومة في مواجهة التغيرات المناخية.