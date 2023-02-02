«غرفة السياحة»: أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي تبدأ من 50 ألف جنيه

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بدأت حاليًا في الإعلان عن أسعار برامج العمرة الخاصة بشهر رمضان.

ولفت إلى أن أسعار بعض برامج العمرة المستوى الاقتصادي تصل مدتها لشهر كامل، وتبدأ من 50 ألف جنيه، موضحًا أن سعر برنامج العمرة فئة الـ 5 نجوم لمدة 10 أيام، يتم تنظيمه خلال الثلث الأول من شهر الصوم يبدأ سعره من 75 ألف جنيه.

زيادة أسعار فنادق الـ 5 نجوم القريبة من الحرم الملكي

وأضاف أحمد وحيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار برنامج العمرة فئة الـ 5 نجوم خلال الـ 10 أيام الأخيرة من شهر رمضان ستبدأ من 170 ألف جنيه وقد تتخطى الـ 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في وصول الأسعار إلى هذا الحد هو أن سعر الغرفة بالفندق الـ 5 نجوم بالقرب من الحرم المكي خلال تلك الفترة تبلغ نحو 600 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى أن سعر تذاكر الطيران بالأيام الأخيرة من شهر رمضان تكون مرتفعة للغاية.

عمرة شعبان رمضان

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي تبلغ مدتها 15 يوما خلال الأيام الأخيرة من شعبان وتستمر لبضعة أيام من رمضان فتبدأ من 35 ألف جنيه، لافتًا إلى أن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهري شعبان ورمضان بدأ في الارتفاع مؤخرا.

يشار إلى أن أعداد المعتمرين المصريين تجاوزت الـ 275 ألف معتمر، وبلغت نسبة المسافرين منهم عبر برامج العمرة الاقتصادية أكثر من 80 %.