الأطفال حاضرون في معرض الكتاب بقوة.. والأهالي: نٌنمي مواهبهم واندماجهم

يحظى الطفل باهتمام كبير في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، لذلك تم تخصيص صالة كاملة له، تحتوي على كل ما يحتاجه أثناء زيارته للمعرض، وأنشطة متعددة يمكن أن يشارك فيها الطفل ويستمتع بها.

إقبال الأهالي بأطفالهم للمشاركة في معرض الكتاب

تنمية الموهبة واندماجه وسط أقرانه، الهدف الأساسي للأمهات من مشاركة أطفالهم في معرض الكتاب، «أولادي بيحبوا الأنشطة التفاعلية والخاصة بالذكاء والتفكير، وأنا حابة أنهم يشاركوا في الأنشطة دي عشان يندمجوا مع باقي الأطفال ومعرض الكتاب كانت الفرصة الأمثل بالنسبة ليا» حسب تعبير أمنية أحمد، والدة أحد الطفلين المشاركين في معرض الكتاب خلال حديثها مع «الوطن».

وأوضحت السيدة أمنية، التي تعمل في أحد البنوك، أنها للمرة الثالثة على التوالي تشارك وأطفالها في المعرض، «من أول معرض شاركنا فيه، الأولاد بقوا يستنوا السنة اللي بعدها عشان ينزلوا، وعلى الرغم من صعوبة الجو بيصروا جدا على النزول، وعايزين دايما ينزلوا طول أيام المعرض» حسب تعبيرها.

جناح خاص بالأطفال داخل معرض الكتاب

وأعربت «أمنية» عن سعادتها بوجود اهتمام بالطفل بمعرض الكتاب، وبما يتضمنه من أنشطة ومكتبات تضم كل العناوين الخاصة بالطفل، وأن الأطفال حظوا بهذه المكانة والجناح الخاص بهم داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.

«فيه ألعاب كتير بنحب نشارك فيها، وخاصة التصميم بالمكعبات» حسب تعبير ملك محمد، صاحبة الـ8 سنوات، موضحة أنها منذ كان عمرها 5 سنوات تأتي بها والدتها إلى المعرض، برفقة أقربائها من الأطفال الصغار، كما أنها تحب القراءة وتستمتع بها، فضلا عن حبها لسماع الحكايات الخاصة بالأطفال، متمنية أن تصبح كاتبة في المستقبل.

الاستمتاع بعروض معرض الكتاب الخاصة بأنشطة الأطفال

«الأطفال محتاجة أنها تشارك في أنشطة متنوعة، وتنمية مواهبهم، عشان يبقى عندهم وعي بأهمية المشاركة في حدث زي معرض الكتاب» هكذا عبرت ياسمين مصطفى، إحدى أولياء الأمور في معرض الكتاب، مشيرة إلى أنها طوال أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي بأطفالها الثلاثة بمختلف أعمارهم للاستمتاع بالأنشطة المختلفة التي تتم في المعرض.