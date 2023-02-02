قناة الحياة تعرض تقريرا عن مبادرة الكتب المخفضة في معرض الكتاب

عرضت قناة الحياة، تقريرا تليفزيونيا عن إطلاق الهيئة المصرية العامة للكتاب، مبادرة الكتب المخفضة لكبار وصغار السن، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

سعر الكتب لا يتجاوز الـ20 جنيها

سعر الكتب في مبادرة الكتب المخفضة لكبار وصغار السن لا يتجاوز الـ20 جنيها، تشجيعا على اقتناء الكتب.

ويشهد معرض الكتاب، تدشين مشروع مكتبة الأسرة الرقمية ودعم صناع المحتوى الرقمي، وخصومات ودخول مجاني لذوي الهمم وذويهم.

وأشاد كريم غنيم، طالب كلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر، بمبادرة الكتب المخفضة لكبار وصغار السن من الهيئة المصرية العامة للكتاب، قائلا: «التجربة دي جميلة جدا لكل شاب، والناس هنا بتيجي تتعرف على ثقافات وجنسيات تانية مختلفة داخل المعرض، يكسب من خلال ثقافات واحترام وجمهور».

كما أشاد «غنيم»، بالتنظيم في معرض الكتاب، قائلا إنه حضر المعرض لمدة عامين والتنظيم كبير.

إشادة واسعة بالتنظيم

وقال حمد السيد، صحفي متخصص بالكرة الإفريقية والعالمية، إن معرض الكتاب هذا العام شيء مبهر للغاية، ومن الملاحظ ارتفاع عدد زوار المعرض هذا العام، متابعا: «الزوار بالطوابير، والمعرض هذا العام مختلف والأجنحة مختلفة والتقسيمة مبهرة، وأتمنى أن تنظم المعارض كل عام مثل هذا الشكل».