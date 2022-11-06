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قناة الحياة تنشر تقريرا عن الحديقة المركزية بشرم الشيخ: مساحتها 40 فدانا

كتب:

محمد أسامة رمضان
11:34 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن الحديقة المركزية بشرم الشيخ، التي جرى تطويرها ضمن المشروع القومي لتصبح مدينة خضراء.

وتقع الحديقة على مساحة 40 فدانا، وتشتمل على أماكن للترفيه، ومسرح مكشوف وبحيرات مائية.

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27، التي تستمر لمدة أسبوعين في مدينة شرم الشيخ، بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر.

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