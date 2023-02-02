3 أماكن تشهد سقوط أمطار ثلجية غدا.. درجات الحرارة تتراوح بين 3 لـ5

أجواء باردة شتوية ممطرة سادت في كل الأنحاء خلال الأيام الماضية، إذ شهدت عددا من المناطق سقوط أمطار غزيرة، ما جعل المواطنون يتساءلون عن الأماكن التي ستتأثر بسقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للظفء على جنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار

وبالنسبة للأماكن التي ستشهد سقوط أمطار غدا، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تشهد عددا من المناطق انخفاضا شديدا في درجات الحرارة تصل إلى 3 درجات مئوية في سانت كاترين وإلى 5 درجات مئوية في نخل، كما تتكون فرص سقوط الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

درجات الحرارة غدا والأماكن الأكصر تأثرا بالانخفاض

وجاء حالة الطقس ودرجات الحرارة في جميع المحافظات غدا، كالتالي:

- القاهرة 18 - 10

- العاصمة الإدارية 18 - 09

- أكتوبر 18 - 09

- بنها 18 - 10

- دمنهور 18 - 10

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 09

- الزقازيق 19 - 0

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 11

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 18 - 11

- الإسماعيلية 18 - 09

- السويس 18 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 17 - 10

- رفح 17 - 09

- رأس سدر 20 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22