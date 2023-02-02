«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ انخفاض درجات الحرارة الذي نشهده خلال الأيام الماضية سيستمر اليوم، ومتوقع ان تكون العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «سنشعر بطقس بارد ومائل للبرودة خلال الصباح الباكر ومع تقدم ساعات النهار ستكون الأجواء معتدلة تماما على أغلب المناطق شمال البلاد».

العظمى بالقاهرة الكبرى تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية نهارا

وتابعت: «انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، وستتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 18 و19 درجة مئوية نهارا، ومن ثم فإن قيم الحرارة لن تتحسن، وسنشعر بانخفاض بشكل أكبر خلال فترات الليل».

انخفاض في قيم الحرارة ليلا

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فترات الليل ستشهد انخفاضاً في قيم الحرارة، لتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 9 درجات على القاهرة الكبرى، و5 و6 درجات على بعض مناطق شمال الصعيد، وأقل من 5 درجات في وسط سيناء، وقد تصل إلى الصفر.