درجات الحرارة اليوم.. طقس بارد على جميع أنحاء الجمهورية

تشهد البلاد منذ 3 أيام تغيرات في الحالة الجوية، وانخفاض في درجات الحرارة، نظرا لتعرض مصر لكتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب شرق أوروبا، تعمل على انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وتكون السحب الممطرة، وفقا لما كشفت عنه «الأرصاد الجوية».

حالة الطقس اليوم

بسبب الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد حاليا، من المتوقع أن نشهد اليوم نشاطا للرياح على السواحل الشرقية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية، وذلك على فترات متقطعة، ما يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس اليوم، خاصة أنّ الكتل الهوائية المؤثرة علينا بدأت معظمها قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، وهناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية: «من الأمس، بدأت درجات الحرارة تنخفض بعد الأيام الماضية، وانخفضت بـ4 درجات مئوية على أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن يستمر اليوم انخفاض درجات الحرارة، بحيث تكون العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية».

درجات الحرارة اليوم

هذا ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر، كما يلي:

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6