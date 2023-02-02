ضبط ربع كيلو هيروين بحوزة سيدة في الغربية

تمكنت وحدة مباحث ثان طنطا، بمديرية أمن الغربية، من ضبط سيدة وبحوزتها كمية من الهيروين المخدر، بقصد الاتجار حال تواجدها بمنطقة الجلاء بدائرة القسم، وتم اقتيادها إلى ديوان عام القسم، وحرر محضر بالواقعة.

ربع كيلو هيروين

وكان مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية يفيد، بتمكن الرائد بسام حشكل رئيس وحدة مباحث ثان طنطا، بمعاونه النقيب احمد جمعه، والقوة المرافقة لهم، من ضبط سيده وبحوزتها اسطوانة من مخدر الهيروين تزن ربع كيلو.

جاء الك بعد توافر معلومات وتحريات أجرتها وحدة مباحث ثان طنطا، برئاسة الرائد بسام حشكل، والنقيب احمد جمعه، تفيد بقيام سيدة وشهرتها شمس، بالقيام في الاتجار بالمواد المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بمنطقة الجلاء بدائرة القسم، وبحوزتها اسطوانة من مخدر الهيروين، تزن ربع كيلو، بغرض الإتجار، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

الرأي القانوني

وقالت أسماء زيان المحامية والخبيرة القانونية، أن أقصى عقوبة هي الإعدام، أو المؤبد، وأقلها 3 سنوات، طبقا لمواد القانون، رقم 33 و34 من قانون العقوبات، كل من تاجر وأحرز أو اشترى المواد المخدرة، في غير الأحوال المصرح بها، ويتم الحكم في كل قضية بحسب القيد والوصف.