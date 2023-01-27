45 يوما إجازة للعاملين في قانون العمل الجديد.. اعرف الفئة المستحقة

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، والمعمول به حاليا في مصر، المعايير والضوابط الخاصة بالحصول على الإجازات لكل فئة، وكذلك الفئات المستحقة للحصول على 45 يوما إجازة بأجر كامل، بما يتماشى مع ما ورد بنص القانون.

وتستعرض «الوطن» الفئة المستحقة للحصول على 45 يوما إجازة وطبيعتها، وضوابط الحصول عليها، من واقع نصوص الباب السادس بقانون الخدمة المدنية المعمول به حاليا، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الإجازة الاعتيادية للموظف من ذوي الإعاقة

وفقا لما أوضحه جهاز التنظيم والإدارة في شرح الباب السادس من قانون الخدمة المدنية المعمول به حاليا، يحق للموظف من ذوي الإعاقة الحصول على إجازة اعتيادية، تصل مدتها إلى 45 يوما بأجر كامل، تُستحق دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

الفئات المستحقة لتخفيص ساعات العمل

كما أوضح «التنظيم والإدارة» الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل، وففا لما جاء بالقانون نفسه، جاء على رأسها الموظف ذي الإعاقة، والموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، والموظف الذي يراعي فعليا أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية، إضافة إلى الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

الإجازة بأجر كامل

وبحسب قانون الخدمة المدنية يستحق الموظف إجازة إعتيادية لمدة 30 يوما ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة العمل بالخدمة المدنية، يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن إصابة العمل يحدد مدتها المجلس الطبي المتخصص.

الإجازة العارضة

كما يستحق الموظف بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، ويستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة اعتيادية، يحددها المجلس الطبي المختص، كما يستحق الموظف إجازة عارضة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.