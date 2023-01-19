«صنايعية مصر» عن «كمال ستينو»: استمر في منصبه 14 عاما وحقق نجاحات

عرضت حلقة برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي عمر طاهر جانبا من حياة الدكتور كمال رمزي الشهير بـ«ستينو»، وهو من أسس شكل عمل وزارة التموين في مصر والمستمر حتى الآن.

طاهر: استمراره في منصبه شئ يحتاج للتفسير

وقال الروائي عمر طاهر، إن وزير التموين الدكتور كمال رمزي كان أول من أسس العديد من الأفكار في الوزارة، منها إصدار بطاقة التموين، لكن استمراره لتلك الفترة في منصبة لمدة 14 عاما بلا استقالة من المنصب كان شئ يحتاج للتفسير.

طاهر: ستينو دخل الكثير من المنازل في المحافظات

وأوضح: «ستينو بحكم عمل والده كمفتش للري لف معظم أنحاء مصر في طفولته ومراهقته، ودخل بيوت في كل المحافظات، والخبرة اللي خدها بسبب جولاته مع والده فرقت جدا معاه، وساعدته يتعرف بدري وعن قرب طبيعة الشعب اللي يأتمنه على لقمته وخزينه وسلعه الأساسية».

وتابع: «سأله صحفي في مرة تقدر تعيش أنت وأسرتك بمرتب موظف في الدرجة الثانية بياخد 25 جنيه في الشهر، وكانت إجابته شبه البيوت مش الرسمي، وقال لو فرض عليا الوضع هعمل لنفسي برنامج حياة جديد يناسب ظروفي، وأول حاجة هتخلص من التكبر اللي بقى موضه في بيوت كتير، ومش هدور على كيلو البامية اللي بـ15 قرش واسيب السبانخ والملوخية اللي الرتل منها بـ2 مليم».