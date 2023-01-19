«صنايعية مصر» عن «كمال إستينو» وزير تموين عبدالناصر: «ستات مصر انحازت لطريقته»

عرضت حلقة برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي عمر طاهر، جانبا من حياة الدكتور كمال رمزي الشهير بـ«إستينو»، وهو وزير التموين في عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي كان دائما ما يتحدث بـ«القرش والمليم»، ما جعله أقرب وزير للتموين إلى ربات البيوت بلا استثناء، «ستات مصر انحازوا لطريقته، ودائما كانت سيرته حاضرة في أي تجمع».

طاهر: السيدات كانت تقلن للبائعين «إستينو قال»

وقال الروائي عمر طاهر، إنه في حال حدث خلاف في وجهات النظر بين ربات البيوت في الأسواق، كانت السيدة تقول للبائع «إستينو قال علقوا التسعيرة، أو الثوم بقرش ونص، أو الجبنة الدمياطي متباتش بره الثلاجة»

طاهر: إستينو حس إن ستات مصر في ظهره

وتابع: «إستينو حس أن ستات مصر في ظهره، وممكن يعتمد عليهم أكثر من مباحث التموين، وعمل لهم رقم تليفون، وقال مش هطلب من أي ربة بيت غير إنها ترفع سماعة التليفون وتبلغ عن التاجر اللي بيبيع أكتر من التسعيرة، أو التاجر اللي بيخبي بضاعة، وبيمتنع عن البيع، ومش لازم تسيب أسمها، تكلمنا وتبلغنا وتسبلنا الباقي».

وتابع: «فجأة أصبح عدد التجار اللي بيتقبض عليهم كل شهر مسار تعليقات المجتمع، وبالوقت بقى أي بياع في أي محل بيقف انتباه لأي ست داخله تشتري، وكان أول ما بتحصل الأزمة، دايما بيعترف بيها، ولما كانت بتحصل مشكلة كان بيحلها مهما كانت».