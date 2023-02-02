رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

أولى حلقات «آدم شو» على قناة الحياة للفنان أحمد آدم بعد قليل

كتب:

محمد أيمن سالم
08:59 م | الخميس 02 فبراير 2023
الفنان أحمد آدم

الفنان أحمد آدم

تنطلق بعد قليل، أولى حلقات برنامج «آدم شو» على قناة الحياة للفنان أحمد آدم، ويعد برنامج «آدم شو»، أضخم برنامج كوميدي تستعد شبكة تليفزيون الحياة لإطلاقه، وفيه تعيد نجم الكوميديا أحمد آدم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل عنها.

ويتناول «آدم شو» في إطار كوميدي ساخر، بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية في حياتنا، وينفرد بكونه البرنامج الكوميدي الوحيد الذي يقدم على القنوات التليفزيونية المصرية في الوقت الحالي.

يمزج «آدم» في البرنامج، بين الاستاند آب كوميدي والأغنيات، إلى جانب استضافته لأشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا.

ويرصد آدم بطريقة ساخرة، أهم الأحداث التي تفاعل معها الناس على السوشيال ميديا سواء محليا أو عالميا، فضلا عن تقديمه لقوالب كوميدية جديدة يحاكي فيها ما يحدث في العالم.

اقرأ المزيد:

معلومات عن برنامج الفنان أحمد آدم الجديد قبل عرضه على قناة الحياة

نظر استئناف أحمد آدم على إلزامه دفع 300 ألف جنيه للتهرب الضريبي اليوم

تأجيل استئناف أحمد آدم على إلزامه دفع 300 ألف جنيه تهرب ضريبي

تأجيل استئناف الفنان أحمد آدم على حكم إلزامه دفع 300 ألف جنيه لـ14 يناير

تغريم الفنان أحمد آدم 300 ألف جنيه في قضية التهرب الضريبي
بقلم محمد أيمن سالم