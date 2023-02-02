أولى حلقات «آدم شو» على قناة الحياة للفنان أحمد آدم بعد قليل

تنطلق بعد قليل، أولى حلقات برنامج «آدم شو» على قناة الحياة للفنان أحمد آدم، ويعد برنامج «آدم شو»، أضخم برنامج كوميدي تستعد شبكة تليفزيون الحياة لإطلاقه، وفيه تعيد نجم الكوميديا أحمد آدم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل عنها.

ويتناول «آدم شو» في إطار كوميدي ساخر، بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية في حياتنا، وينفرد بكونه البرنامج الكوميدي الوحيد الذي يقدم على القنوات التليفزيونية المصرية في الوقت الحالي.

يمزج «آدم» في البرنامج، بين الاستاند آب كوميدي والأغنيات، إلى جانب استضافته لأشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا.

ويرصد آدم بطريقة ساخرة، أهم الأحداث التي تفاعل معها الناس على السوشيال ميديا سواء محليا أو عالميا، فضلا عن تقديمه لقوالب كوميدية جديدة يحاكي فيها ما يحدث في العالم.