رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة: مصر تنتج 50% من «طويل التيلة» على مستوى العالم

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن مصر حققت المرتبة الأولى عالميا من حيث إنتاجية القطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول بواقع 50% من إنتاجية القطن علي مستوى المنزرع بجميع دول العالم للعام 2023/2022.

إنتاجية القطن طويل التيلة بمصر

وأوضح لـ«الوطن»، أن المنزرع من محصول القطن في مصر خلال العام المنقضي 2022 بلغت مساحته 317 ألف فدان من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، لأفتا أن مصر قد احتلت المرتبة الأولي عالميا من إنتاجية القطن بواقع إنتاجية بلغت مليونان و 600 ألف قنطار قطن.

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وأشار أيضا إلى أن محصول القطن المصري طويل التيلة عاود صدارته بنصف إنتاجية العالم خلال موسم بالعام الماضي، مشددا على أن مصر عادت لريادة العالم من القطن طويل التيلة بعد أن كانت تسيطر على إنتاجية القطن طويل التيلة على مستوى المنتج بجميع دول العالم بنحو 75% من هذا المحصول.

وأضاف أن تسويق محصول القطن حقق أرباحا ممتازة للغاية لصالح المزارعين بمحافظات مصر هذا العام.