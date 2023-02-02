البحوث الفلكية توضح موعد دخول فصل الربيع وعدد أيامه.. باق أيام قليلة

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية فصل الربيع 2023 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

وأضاف أن الاثنين الموافق 20 مارس، سيكون أول أيامه، وعدد أيام الفصل ستكون 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة، مؤكدا أنها ستكون وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها أساتذة المعهد.

موعد بداية فصل الربيع 2023 هجريا

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة للوطن، أن موعد بداية فصل الربيع 2023 هجريا، سيكون 28 شعبان 1444 هجريا، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

وأشار إلى أن موعد شم النسيم، سيكون الاثنين 17 إبريل 2023، ما يتزامن مع شهر رمضان الذي سينتهي يوم الخميس الموافق 20 أبريل المقبل، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

أكثر من موقع لرؤية أهلة الشهور العربية

وأكد القاضي أن المعهد لديه أكثر من موقع لرؤية أهلة الشهور العربية المختلفة، منوها بأن الرؤية تجرى بالتنسيق بين كلا من اللجان العلمية بالمعهد واللجان الشرعية بدار الافتاء المصرية، وأن الرأي النهائي لموعد بداية الشهور العربية يكون لدار الافتاء المصرية وفقا للشرع، وما يجرى تحديده من مواعيد من قبل المعهد يكون وفقا لدراسات وحسابات فليكة يجرى إعدادها كل عام.