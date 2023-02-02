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انطلاق الحلقة 13 من «كابيتانو مصر».. بث مباشر

كتب:

محمد أيمن سالم
10:20 م | الخميس 02 فبراير 2023
المشاركون في كابيتانو مصر

المشاركون في كابيتانو مصر

بدأت منذ قليل، الحلقة 13 من برنامج «كابيتانو مصر»،  لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. 

وتقدم قناة ON بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

وتذاع حلقات برنامج كابيتانو مصر، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة ON.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج كابيتانو مصر، والذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

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بقلم محمد أيمن سالم