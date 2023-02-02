خبير دولي لقناة القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبي رمزي وقراره في يد الولايات المتحدة

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ العلاقات الدولية، إن روسيا لا تنظر بأي شكل من الأشكال للقمة التي سيعقدها الاتحاد الأوروبي في كييف، فهي قمة رمزية، وبالأصل أصبح الاتحاد الأوروبي اتحاد رمزي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد الأوروبي في الأصل اقتصادي، واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل فيه دول فقيرة من أوروبا الشرقية التي كانت في حلف وارسو، مثل بولندا وهنغاريا وبلغاريا ورومانيا، وأدت فعليا إلى اهتزاز اقتصادي بدول الاتحاد.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

وتابع: «هذه الدول في السابق كانت تابعة لإمبراطوريات، لذلك فلن تصبح هذه الدول دول اقتصادية قوية في يوم من الأيام، وتحول من اتحاد اقتصادي إلى قرار سياسي واتحاد عسكري».

الاتحاد الأوروبي قتل السيادة الأوروبية

واستطرد: «الاتحاد الأوروبي قتل السيادة الأوروبية للدول الكبيرة المؤسسة للاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وأصبح الاتحاد الأوروبي مسيسا للولايات المتحدة، وتحول إلى اتحاد عسكري وأصبح ميت سريريا، وليس هناك أي شيء يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يفعله لإيقاف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والمواد التي ترسل إلى أوكرانيا هي فعليا تطيل أمد المعركة، ولكن تستنزف أوروبا بشكل كبير وهو أمر مهم للغاية».