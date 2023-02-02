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لاعب متعافي من السرطان لـ«كابيتانو مصر»: الأمل كان سلاحي في مواجهة المرض

كتب:

محمد أيمن سالم
10:27 م | الخميس 02 فبراير 2023
لاعب الزمالك سعد محمد

لاعب الزمالك سعد محمد

انطلقت حلقة جديدة من حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، قبل قليل، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. 

تجربته مع مرض السرطان

الحلقة شهدت ظهور لاعب الزمالك سعد محمد الذي تحدث عن تجربته مع مرض السرطان والشفاء منه، وكيف حارب ولم يستسلم للمرض حتى نجح في الشفاء منه.

وقال سعد محمد: «أصبت بأقصى درجات اليأس المتوقعة، وصدمتي كانت كبيرة لما عرفت بس كان عندي دافع وحافز وهو الأمل، لأن الإنسان ولد للعبادة، ولازم يبقى عنده أمل في الله ونفسه ووطنه، والأمل بالنسبة لي كان أهم حافز بعتبره أسلوب حياة».

برنامج «كابيتانو مصر»

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

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