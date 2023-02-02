أسرة الطفل ريان المغربي تحصل على نجل جديد في ذكرى السقوط بالبئر

لعل الأقدار تصالح الإنسان بعض الأوقات وتخبئ له فرحة، هذا ما حدث مع السيدة سمية خرشيش والدة الطفل المغربي الراحل ريان، الذي توفى العام الماضي بعد سقوطه في بئر، ووضعت السيدة ولدا ذكرا لها في ذكرى رحيل نجلها السابق.

حالة السيدة جيدة بعد ولادتها ذكرا

وذكرت وسائل الإعلام المغربية، أن حالة السيدة جيدة بعد وضعها طفلها في المستشفى الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان شمال المملكة المغربية.

حفل على شرف والدة ريان

وأشارت صحيفة «هسبريس» المغربية عبر موقعها الإلكتروني، أن المستشفى سيسمح بالزيارة للسيدة بعد أيام، وسيتم إقامة حفل على شرفها، من أجل الاحتفاء بها لطمأنة الجميع على صحتها.

الأسرة تحصل على طفل بعد عام من وفاة نجلها

وجاءت الولادة بعد عام من وفاة الطفل ريان، الذي سقط في بئر بدوار أغراب في جماعة تمروت بإقليم شفشاون شمال المغرب، بعد أن لم تستطع القوات إخراج الطفل حيا من البئر، حيث توفى بعد ساعات، وشهدت حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عربيا أو دوليا، حيث ظل الطفل عالقا في البئر لمدة 5 أيام متواصلة.

قصة سقوط ريان

وسقط ريان في البئر في يوم 2 فبراير 2022، ووصل عمق البئر 32 مترا بالقرب من منزل أسرته، وتم إخراج الطفل جثة هامدة، وبعدها عمدت السلطات المغربية إلى إغلاق عدة آبار في الدول، خوفا من سقوط أطفال جدد مرة أخرى.