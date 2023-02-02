نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم «أنا لحبيبي» لـ كريم فهمي وياسمين رئيس

احتفل أبطال وصُناع فيلم «أنا لحبيبي»، بالعرض الخاص للفيلم، بأحد دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، مساء اليوم الخميس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والكرة.

نجوم مسرح مصر في العرض الخاص للفيلم

وشهد صالة السينما، حضور عدد كبير من الفنانين، بجانب كريم فهمي، وياسمين رئيس، والمنتج أحمد السبكي، وولديه كريم ومحمد، وكذلك هاني عادل، وعلي ربيع، وحسام غالي، ومحمد فضل، وكريم عفيفي، والسيناريست عمرو محمود ياسين وابنه «محمود» وزوجته الإعلامية آيات أباظة، وأشرف عبد الباقي، والمخرج هادي الباجوري، وأمير شاهين، وأكرم حسني، وحسن الرداد.

كما حضر العرض الخاص لفيلم «أنا لحبيبي»، محمد الشرنوبي، ونادر حمدي، وهند عبد الحليم، وعمر السعيد، وكريم العدل، وهشام ماجد.

وحقق فيلم «أنا لحبيبي» حقق 173 ألف جنيه، في أولى أيام عرضه، وذلك حسبما أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، اليوم الخميس.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم أنا لحبيبي

ويشارك في بطولة فيلم أنا لحبيبي مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية، ومنهم كريم فهمي، وياسمين رئيس، وأحمد حاتم، ومحمد شرنوبي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد ومحسن محيي الدين، ويحمل توقيع المخرج هادي الباجوري.

وتدور قصة فيلم أنا لحبيبي في قالب من الرومانسية والدراما، حول كاتب روائي يدعى «شادي» يتعرف على الفتاة الشابة «ليلى» بالصدفة أثناء استقلالهما القطار معا، وتنشأ بينهما قصة حب، لكن والدة «ليلي» ترفض زواجهما، وتدخل لإفساد الوضع بينهما بكل ما تمتلك من قوة، ويفشل الجميع في الوقوف أمامها لتكون العلاقة بين «شادي» و«ليلى» على المحك.