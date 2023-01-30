طرح أفلام جديدة بدور العرض في فبراير 2023.. أبرزها «أنا لحبيبي»

تستقبل دور العرض أفلامًا جديدًا في شهر فبراير المُقبل، ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي، إذ تدور أحداثها ما بين الإطار الاجتماعي والرومانسي أيضًا، لاسيما بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب.

وتضم قائمة الأفلام الجديدة، «جروب الماميز»، و«أنا لحبيبي» وكذلك «الحب بتفاصيله»، حيث سيتم عرضهما بجانب 5 أفلام حاليًا «نبيل الجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي، و«المطاريد» لـ أحمد حاتم، و«شلبي» لـ كريم محمود عبد العزيز، و«اتنين للإيجار» للثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت، و«أخي فوق الشجرة» لـ رامز جلال.

جروب الماميز

فيلم جروب الماميز، يُطرح في السينمات يوم 1 فبراير المُقبل، وهو بطولة روبي ويسرا اللوزي، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وغادة عبد العال، وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول جروب على تطبيق واتساب خاص بالمدرسة، وثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة؛ تعاني اثنان منهما من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهن الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن في التقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

أنا لحبيبي

وفي نفس اليوم 1 فبراير، سيُعرض فيلم «أنا لحبيبي» بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، الفيلم تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول كاتب يقع في غرام فتاة من الطبقة المتوسطة، وتواجههما العديد من الصعوبات في ارتباطهما.

الحب بتفاصيله

أما يوم 8 فبراير، يُطرح فيلم «الحب بتفاصيله» بطولة بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، الفنانة اللبنانية ميساء عطالله، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن وتأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي، وإخراج محمد حمدي.