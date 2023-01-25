المستشار الألماني والرئيس الأوكراني يبحثان هاتفيا الوضع في كييف

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبستريت، اليوم الأربعاء، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، تباحث هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن المستجدات في أوكرانيا، وتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن الوضع السياسي والعسكري والإنساني في كييف.

دعم ألماني لأوكرانيا

وأضاف هيبستريت، في بيان اليوم، أن المستشار الألماني جدد تضامنه الثابت مع أوكرانيا في مواجهة روسيا، وأعلن أن ألمانيا ستواصل زيادة الدعم العسكري لكييف بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

أوكرانيا تشكر ألمانيا

وتابع: «قدم الرئيس زيلينسكي الشكر للمستشار الفيدرالي على قرار إتاحة دبابات القتال الرئيسية Leopard 2 للقوات المسلحة الأوكرانية، ومنح التصاريح المناسبة للدول الشريكة التي ترغب في تزويد أوكرانيا بها».

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندريه سيبيها، إن الرئيس الأوكراني تلقى تأكيدًا على قرار الجانب الألماني لبدء تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2.

وأضاف أندريه سيبيها، وفقًا لوكالة أنباء يوكينفورم الأوكرانية، أنه لا يمكن أن تكون هناك تحية أفضل من ذلك لرئيس بلد يقاتل بشجاعة ليس فقط من أجل استقلاله، ولكن أيضًا من أجل العالم الحر بأسره.