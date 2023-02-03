أوكرانيا تعلن حالة التأهب بعد تحذير من غارة جوية على مقاطعة زابوريجيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارة جوية في الساعة 4.34 بتوقيت موسكو «03:34 بتوقيت القاهرة» بالجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في «مقاطعة زابوريجيا»، التي أعلنت «موسكو» ضمها في 2022 على إثر استفاء إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

الدفاع الأوكرانية: «كييف» بحاجة إلى أنظمة للدفاع الجوي مثل «باتريوت»

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، قال في وقت سابق، إن «كييف» ستقدم ضمانات بأنها لن تضرب أراضي روسيا إذا تلقت الصواريخ بعيدة المدى التي من حلفائها، مشددا خلال اجتماع مع «المفوضية الأوروبية» على حاجة بلاده إلى الحصول على أنظمة للدفاع الجوي مثل «باتريوت» الأمريكية في أول فرصة، وفقا ملا ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» وليام بيرنز، قال في تصريحات بـ«جامعة جورج تاون»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يكون قادرا على التقدم أكثر في أوكرانيا فحسب، ولكن مع مرور كل شهر، فإنه يواجه خطرا أكبر وأكبر بفقدان الأراضي التي سيطر عليها.