إصابة 3 في مشاجرة بين عائلتين بسبب الأطفال بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز مطاي في شمال محافظة المنيا، بسبب لهو الأطفال، وخلافات الجيرة.

مشاجرة بين عائلتين في مطاي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورد إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن وصول كل من: «رضا.خ» 42 عاما، وشقيقه «محمد» 47 عاما، و«حنان.م» 43 عامًا، يقيمون بناحية مطاي البلد، إلى المستشفى المركزي، مصابين بطعنات وجروح قطعية بأنحاء الجسم.

خلافات جيرة ولهو الأطفال

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة المذكورين إثر وقوع مشاجرة ببين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم ضبط المتهمين، وإخطار النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

على جانب أصيب شاب، أثناء استخدامه منشارا خشبيا وقيامه باصلاح نافذة بقرية كوم العرب في مركز مطاي، حيث استقبل المستشفي المركزي، "محمد.ع" 21 عامًا، مصابًا بجرح قطعي عميق، وتم إجراء الاسعافات الأولية له، وأفادت التحريات أنه أصيب أثناء استخدامه منشارا خشبيا لإصلاح نافذة داخل منزله.