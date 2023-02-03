محام: عقوبة الأختام المزورة تصل للحبس لمدة عامين

ظهرت خلال الفترات الأخيرة بعض التلاعب في الأوراق والأختام بهدف الاستيلاء على حقوق غير مستحقة لصالح المتلاعبين وتصدرت كلمات البحث عن عقوبة الأختام المغشوشة محرك البحث جوجل وتستعرض الوطن خلال التقرير الآتي العقوبة التي نص عليها القانون.

عقوبة الأختام المزورة

وقال علي محمود الشطوري المحامي إن القانون أوضح عقوبة الأختام المزورة بشكل تفصيلي حيث نصت المادة 208 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة، أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة، أو أحد البيوت التجارية، وكذا من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها

وأضاف «الشطوري» قائلا إن المادة 209 نصت على أنه «كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين».