انخفاض أسعار الفضة اليوم في الأسواق المحلية

انخفضت أسعار الفضة اليوم في البورصات العالمية، ما أدى لانخفاضها بالأسواق المحلية، وذلك وفقا لما كشف عنه صباح اليوم موقع «جولد برايس»، الخاص بأسعار الذهب والفضة.

لذا نستعرض من خلال السطور التالية، آخر ما استقرت عليه أسعار الفضة اليوم مع بداية التداولات الصباحية، في جميع الأعيرة.

أسعار الفضة اليوم

وجاءت أسعار الفضة اليوم، في الأسواق، كالتالي:

جاء سعر جرام الفضة اليوم، 30.04 جنيه، يعادل 1.00 دولار.

- سجل سعر الأونصة اليوم نحو702.623 جنيها بما يعادل 23.380 دولارا.

- سجل سعر جرام الفضة النقية عيار999 نحو 22.54 جنيه بما يعادل 0.75 دولار.

- سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 21.62 بما يعادل 0.72 دولار.

- يصل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 إلى نحو 21.00 جنيه، يما يعادل 0.70 دولار.

- سعر جرام فضة العملات عيار 900 بنحو 20.87 جنيه بما يعادل 0.69 دولار.

- سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 نحو 18.16 جنيه، بما يعادل 0.61 دولار.

- جرام الفضة عيار 880 يصل سعره إلى نحو 18.05 جنيه بما يعادل 0.60 دولار.

أسعار الفضة اليوم.. السبائك

بينما جاءت أسعار الفضة اليوم للسبائك، على النحو التالي:

وسجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا نحو 1,485.29 جنيه، بما يعادل 49.42 دولار.

- سبيكة الفضة 100 جرام يصل سعرها إلى نحو 2,959.28 بما يعادل نحو 98.47 دولار.

سبيكة الفضة 250 جرامًا يصل سعرها إلى نحو 6,946.40 جنيه بما يعادل نحو231.14 دولار.

- سبيكة الفضة وزن كيلو يصل سعرها إلى نحو27,107.88 بما يعادل نحو 902.02 دولار.