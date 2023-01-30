أسعار الفضة اليوم في الأسواق.. لو هتشتري للزينة أو للادخار

كشف موقع «جولد برايس»، الخاص بأسعار الذهب والفضة، أبرز أسعار الفضة اليوم الاثنين الموافق 30 يناير، وما سجلته الأعيرة المختلفة من المعدن الذي يتجه الكثيرون إلى شرائه للزينة أو للادخار بعيدا عن المعدن الأصفر وارتفاع أسعاره خلال الفترة الماضية.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الفضة اليوم الاثنين الموافق 30 يناير 2023.

أسعار الفضة اليوم

جاء سعر جرام الفضة اليوم، كما يلي:

- سجل سعر الأونصة اليوم نحو 706 آلاف و685 جنيها بما يعادل 23 ألف و640 دولارا.

- سجل سعر جرام الفضة النقية عيار999 نحو 22.68 جنيه بما يعادل 0.76 دولار.

- سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 21.74 بما يعادل 0.73 دولار.

- يصل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 إلى نحو 21.00 جنيه، يما يعادل 0.70 دولار.

- سعر جرام فضة العملات عيار 900 بنحو 20.43 جنيه بما يعادل 0.68 دولار.

- سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 نحو 18.16 جنيه، بما يعادل 0.61 دولار.

- جرام الفضة عيار 880 يصل سعره إلى نحو 19.97 جنيه بما يعادل 0.67 دولار.

أسعار الفضة اليوم.. السبائك

وسجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا نحو 1,493.87 جنيه، بما يعادل 49.97 دولار.

- سبيكة الفضة 100 جرام يصل سعرها إلى نحو 2,976.39 بما يعادل نحو 99.57 دولار.

سبيكة الفضة 250 جرامًا يصل سعرها إلى نحو 6,986.55 جنيه بما يعادل نحو 233.71 دولار.

- سبيكة الفضة 1 كيلو يصل سعرها إلى نحو 27,264.60 بما يعادل نحو 912.05 دولار.