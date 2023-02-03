سيارة قلاب تصطدم بكوبري المشاة في البدرشين

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغ من الأهالي باصطدام سيارة نقل قلاب بكوبري المشاة ناحية البدرشين اتجاه الحوامدية.

التوجه إلى مكان الواقعة

وعلى الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين أن أثناء سير سيارة قلاب حدث عطل بالقلاب، ما تسبب في فتحه واصطدامه بكوبري المشاة المعدني، ما أسفر عن تحرك الكوبري عن موضعه مسافة متر.

تحرير محضر بالواقعة

جرى إخطار الجهة المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.