هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب الساحل السوري

تعرضت سوريا لهزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل السوري، الساعة 7:12 مساء بالتوقيت المحلي لسوريا، وذكر المركز الوطني للزلازل أن محطات الشبكة الوطنية رصدت الهزة على بعد 22 كيلومترا، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

شعر بالهزة أهالي محافظتي اللاذقية وطرطوس

وأضاف المركز التابع لوزارة النفط، أن الزلزال ضرب شمال غرب مدينة اللاذقية على عمق 13 كيلومترا، وشعر بالهزة أهالي محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المركز أنه سجل هزتين أرضيتين في محافظة حمص، ووسط البلاد؛ الأولى كانت بقوة 4.3 درجة على مسافة 30 كيلومترا شمال غرب مدينة حمص وعلى الحدود السورية اللبنانية، أما الثانية كانت بقوة 4.2 درجة وعلى مسافة 39 غرب المدينة وعلى الحدود مع لبنان.