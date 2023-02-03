طقس سوهاج اليوم.. مائل للبرودة نهارا والعظمى تسجل 19 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس سوهاج اليوم الجمعة، موضحة انخفاض درجات الحرارة لتسجل العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات مئوية في طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

طقس سوهاج اليوم

كما يشهد طقس سوهاج اليوم سطوع الشمس نهارا، مع احتمال هبوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة نهارا، تصل سرعتها 9 كيلومترات بالساعة، وتبلغ نسبة الرطوبة 34%، مع انعدام فرص سقوط امطار اليوم وغدا، وفقا لما رصدته الأقمار الصناعية.

طقس سوهاج كل ساعة

ونظرا للتقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، تتابع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج طقس سوهاج كل ساعة، للاستعداد لأي تغيرات طارئة، مع تحذير المواطنين من عدم تخفيف الملابس خاصة للأطفال، واختيار الأماكن المغلقة للتنزه ليلا، مع التنزه بكورنيش سوهاج والمتنزهات المفتوحة صباحا وفي أوقات الظهيرة المشمسة.

طقس سوهاج غدا

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة في طقس سوهاج غدا، ليسود جو مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا.