سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

نشرت البنوك المختلفة، آخر تحديثات لأسعار العملات وسعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 3 فبراير، حيث استقرت العملة الأمريكية دون تغيير مقابل الجنيه المصري.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك في آخر تحديثات لها.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 30.05 جنيه للشراء، و30.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم، نحو 30.16 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي cib، نحو 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 30.05 جنيه للشراء، و30.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، نحو 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 30.15 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و30.25 جنيه للبيع.