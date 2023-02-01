سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

كشفت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن سعر الدولار اليوم الأربعاء، مع بداية التعاملات الصباحية، وحافظت العملة الأمريكية عى استقرارها في جميع البنوك العربية والأجنبية والحكومية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أخر ما استقر عليه سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، اليوم، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم، نحو 30.14 جنيها للشراء، و30.23 جنيها للبيع.

سعر الدولار في cib

سجل سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي cib، نحو 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.03 جنيها للشراء، و30.31 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي، 30.03 جنيها للشراء، و30.31 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 30.13 جنيها بالنسبة لعمليات الشراء، و30.23 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيها للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد، اليوم، نحو30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيها للبيع.