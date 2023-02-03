حملات مكثفة لرفع تجمعات مياه الأمطار وإزالة تراكمات القمامة بشوارع العريش

شن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، حملات مكثفة لتنظيف الشوارع والأحياء وإزالة مياه الأمطار وآثار موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وبدأ المسؤولون وعمال مجلس مدينة العريش صباح اليوم، حملة نظافة شاملة لإزالة رواكد الأمطار ومخلفات الرياح وأوراق الأشجار وأكوام القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بوسط المدينة.

تنظيف بيارات الصرف الصحي

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه تم تنظيف بيارات تصريف الأمطار من الأتربة وأكياس القمامة، مع العمل على إعادة المكان إلى شكله الحضاري النظيف، موضحا أن الرياح والأمطار لم تتسبب في حدوث مشكلات تعيق الحياة اليومية للمواطنيين، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي.

تنظيف الشوارع الرئيسية بالشيخ زويد

بدوره أكد سعيد عرادة، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان له، أنه تم تنظيف شوارع حي الكوثر والطريق الدولي وشارع الشيخ زويد الرئيسي والمنطقة القريبة من مجلس المدينة وقسم الشيخ زويد والسنترال والكهرباء والوحدة الصحية، وتم العمل على إزالة مخلفات الرياح والأمطار التي ضربت المنطقة الساعات الماضية.

وتشهد مدن وقرى شمال سيناء أجواء مناخية متقلبة، مع سطوع الشمس اليوم واختفاء الغيوم من سماء المنطقة بعد تساقط الأمطار على مدار يومين.