أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة.. ثلوج على جبال موسى وسانت كاترين

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا كشفت فيه عن أبرز أماكن سقوط الأمطار اليوم وتفاصيل حالة الطقس، مشيرة إلى أنه يكون باردا في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وفي السطور التالية، أبرز أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة الموافق 3 فبراير 2023، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد أن أماكن سقوط الأمطار اليوم بنسبة 40% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى حيث تكون خفيفة إلى متوسطة، لافتة إلى وجود فرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6