آخر موعد لسداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وجنة للحصول على الوحدات

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية، عن آخر موعد لسداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وجنة، من أجل سرعة سداد المبالغ المستحقة للراغبين في الحصول على وحدات الإسكان المتوسط التي طرحتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في منتصف شهر يناير الماضي.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، آخر موعد لسداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وجنة، وفقا لما ذكرته هيئة المجتمعات العمرانية في بيان لها.

آخر موعد لسداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وجنة

وجاء آخر موعد لسداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وجنة، وفق الهيئة كالتالي:

وتم تحديد آخر موعد لسداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وجنة، يوم الخميس الموافق 16 الشهر الجاري.

وبدأ الراغبين في الحصول على الوحدات المطروحة من سكن مصر ودار مصر والجنة، التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان يوم الأحد الموافق 15 يناير الماضي.

ويصل مبلغ جدية الحجز بالنسبة لوحدات الإسكان المتميز إلى 60 و70 و100 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و5.0 % لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26 مارس وحتى يوم 4 مايو المقبل.

ويتم سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70% من باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

شروط الحصول على وحدات الإسكان المتوسط

أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما.

أن يكون المتقدم له أهلية التصرف والتعاقد.