مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 أخرون إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي المار بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق.

انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحديداً بالقرب من مدخل ملوي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة.

مصرع 3 أشخاص في الحادث

على الفور انتقلت سيارات هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.