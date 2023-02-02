قناة الحياة تعرض تقريرا تلفزيونيا عن مركز تنمية الأسرة بقرية كفر خزام في المنيا

عرضت قناة الحياة تقريرا تلفزيونيا عن استمرار العمل لإنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بمنشأة سمهان التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر خزام بمركز ديرمواس في المنيا.

مركز تنمية الأسرة على مساحة 1160 متر

ويقام مركز تنمية الأسرة والطفولة بمنشأة سمهان على مساحة 1160 متر مربع بارتفاع طابقين.

ويضم مركز تنمية الأسرة والطفولة بمنشأة سمهان مركز تخاطب ومودة، وفصل محو الأمية، وحضانات وعيادة علاج طبيعي، وورش تدريب مهني، وعيادة تنظيم الأسرة.

وقال المهندس فادي أمير، استشاري مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة منشأة سمهان بدير مواس، إن المشروع مساحته 1160 متر، بينما مساحة المبنى 750 مترا، ويشمل تنظيم الأسرة ومركز تخاطب، وورش للتدريب المهني للسيدات والرجال.

ولفت «أمير» إلى أن هذا المشروع يخدم قرية كفرخزام والقرى المحيطة بها، ويوفر 100 يد عاملة.

4 وحدات صحية

من جهته، قال أحمد عبدالحكم، رئيس الوحدة المحلية لقرية كفرخزام بدير مواس، إن مبادرة حياة كريمة دخلت في كل القطاعات الخدمية في القرية، ولا سيما خدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء ووحدات لتشغيل المياه والكهرباء و4 وحدات صحية بنظام التأمين الصحي الشامل، يجرى إنشاءها من خلال الوحدة المحلية.