أماكن استخراج استمارات 111 قمسيون طبي في محافظة المنيا

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي في محافظة المنيا، توافر استمارات 111 قمسيون طبي ت.ص، باللجان الطبية الفرعية بمراكز: أبوقرقاص، ملوي، سمالوط، بني مزار، ومغاغة، وذلك لراحة المنتفعين.

وأصدرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، بيانا ذكرت فيه، أن استمارة 111 قمسيون، تستخرج للكشف الطبي الابتدائي عند الالتحاق بالعمل أو عند التأمين عليه عامل أو صاحب عمل، ويبلغ سعرها 15 جنيها فقط، ومدون عليها السعر.

ويمكن شراء استمارة 111 قمسيون طبي من اللجنة الطبية العامة بالمنيا، من مستشفي المبرة، وحاليا تم توفيرها أيضا في اللجان الطبية الفرعية بمركز: أبو قرقاص، ملوي، سمالوط، بني مزار، ومغاغة.

أماكن شراء استمارات القمسيون

وناشدت الهيئة العامة للتأمين الصحي، المنتفعين عدم الشراء من خارج هذه الأماكن لانتشار استمارات مزورة في الفترة الأخيرة، علما بأن اللجنة الطبية العامة لن تقوم بتوقيع الكشف الطبي على أي شخص حصل على الاستمارة من خارج هذه الأماكن المحددة لأن الاستمارة لها سيريال نمبر مسجل لدى اللجنة العامة.

واستمارة 111 قمسيون طبي، عبارة عن استمارة كشف طبي ابتدائي، تستخدم عند التأمين سواء للعامل أو صاحب العمل أو فتح ملف في التأمينات أو عند التعيين في أي شركه قطاع خاص أو عام أو عند التعيين أو استلام التكليف في أي جهة حكومية.

ويتم شراء استمارة 111 قمسيون طبي، من الأماكن المعتمدة وذلك لضمان سلامتها لانتشار استمارات مزورة خارج اللجان ويتم ملء الاستمارة واعتمادها من جهة العمل أو من جهة التأمين ووضع صورة شخصية عليها ووضع ثلاث اختمام علي الاستمارة في الأماكن المحددة علي الاستمارة ثم الاتصال بالأرقام الموضحة علي الاستمارة 19806 لحجز ميعاد الكشف الطبي ويتم توقيع الكشف الطبي باللجنة الطبية العامة بالمنيا في الميعاد المحدد مع ضرورة الالتزام بالمواعيد.

فوائد استخراج استمارات القمسيون

وتثبت استمارة 111 قمسيون طبي، حالة الشخص عند التعيين أو عند فتح الملف التأميني أنه لائق طبيا للعمل، ويتم استخراجها أثناء استلام العمل، ومن فوائدها أنه في حالة حدوث عجز أو حادث للشخص أثناء العمل، يتم توقيع الكشف الطبي عليه مرة أخري لإثبات العجز أو الإصابة، ويتم المقارنة بين الكشف الطبي الابتدائي باستمارة 111 عند التعيين، وبين حالته بعد استلام العمل بفتره وهل يستحق المعاش أم لا.