افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في المنيا.. الكيلو بـ170 جنيها

افتتحت الوحدة المحلية لمركز دير مواس في المنيا، منفذاً لبيع اللحوم البلدي بسعر 170 جنيه للكيلو، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للحد من ارتفاع وزيادة الأسعار، والتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من جشع التجار.

حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن أعمال ذبح وعرض وبيع اللحوم تتم تحت إشراف مديرية الطب البيطري لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً ان الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة داخل الأسواق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي افتتاح تلك المعارض في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدي بأسعار مناسبة للمواطنين.

تكثيف الرقابة على المحال التجارية

في سياق منفصل، واصلت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحالّ العامة والمخابز البلدية والبدالين التموينيين، بهدف تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع الغذائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتفقد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، عددًا من محالّ البقالة والمخابز البلدية ومحلات الجزارة للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين سواء في التداول أو العرض وللتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك وتوافرها بكميات مناسبة.