تامر عبده أمين يكشف كواليس تصوير فيلم «نقطة تحول».. ويؤكد: في الخطر كلنا واحد

كشف الكاتب تامر عبده أمين، أحد المشاركين في عمل فيلم «نقطة تحول» كواليس إعداد الفيلم، وتصويره، موضحًا أن فكرة الفيلم تعود للنائب محمود بدر، وتنفيذ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، إلى أننا دائمًا نحتفل ونحتفي بشهداء الشرطة، لكن هناك فريق من الأبطال، فقدوا جزأ من جسمهم من أجل الوطن، وهم أيضًا يستحقون الاحتفاء بهم.

نماذج كثيرة

ولفت إلى أن البحث بدأ من خلال فريق الكتابة عن النماذج، وكانت النماذج كثيرة جدًا، واستمر البحث على مدار شهرين، حتى استقروا على أبطال الفيلم.

وعن انطباعه قبل وبعد لقاء الأبطال، قال تامر: «كنت متخوف من تأثرهم من استدعاء الموقف، لكن بمجرد لقائهم تبددت المخاوف، كلهم بينهم رابط مشترك، جميعهم يضحكون، ويشعرون بكل فخر ورضا بالإصابة، يرون أن حياتهم لم تتوقف، ولكن ما حدث تعديل مسار».

رابط مشترك

وأردف: «كلهم بينهم رابط مشترك من الرضا بالتحولات التي حدثت لحياتهم بعد الإصابات، وهذا الفيلم يبعث برسالة واضحة، نحن 100 مليون مصري كلهم مستعدون يفدوا البلد ويقفوا ضد أي شئ يهددها بكل قوة ورضا، كلهم على قلب رجل واحد، في الخطر كلنا واحد، والبلد مليانة أبطال، وناس من ذهب».

نقطة تحول، فيلم تسجيلي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يوثق قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، حيث تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات، ويناقش الفيلم كيف استطاع الأبطال من مصابي العمليات أن يحولوا تلك الآلام إلى منحة وأمل، جعل بعضهم يحقق البطولات الرياضية رغم الإصابة، والبعض الآخر يعود إلى عمله في أماكن مختلفة غير قتالية.