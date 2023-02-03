كيفية صناعة الزبادي في المنزل بطريقة المصنع.. جربوها واستعدوا لشهر رمضان

تسعى كثير من السيدات، إلى صناعة الزبادي في المنزل، خاصة لتناوله على السحور مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة، سواء من أجل التوفير، أو رغبة منهن التأكد من مأمونية صناعته، وفي كل الأحوال تكون الرغبة الرئيسية في أن تكون النتيجة النهائية مُرضية لهن، وأن يطابق صنع أيديهن، مثيله المجهز في مصانع ومعامل الألبان، وقد تفتقر أغلب سيدات لبعض أدوات التحضير بالمعامل، لذا نستعرض أسهل طرق صناعة الزبادي.

كيفية صناعة الزبادي في المنزل

يشرح محمد راضي رئيس قسم الألبان بمدرسة الزراعة في الزقازيق بمحافظة الشرقية لـ«الوطن»، كيفية صناعة الزبادي في المنزل بطريقة المصنع أو المعمل المختص بصناعته، لافتا إلى استبدال الأدوات والمعدات بأدوات ووسائل بسيطة من المنزل، وفي النهاية تصبح النتيجة مطابقة لنتيجة المصنع دون عناء.

صنع الزبادي في المنزل بطريقة المصنع

يوضح راضي، خطوات صناعة الزبادي في المنزل بطريقة المصنع، كالتالي:

- إحضار كمية اللبن الحليب المراد تحويله إلى زبادي.

- وضع اللبن الحليب في إناء لتجهيزه للغلي.

- وضع إناء به ماء، ورفعه على النار، لتجهيز حمّام مائي.

- وضع إناء اللبن في إناء الماء على النار «حمام مائي»، وتركه يسخن حتى يصل للغليان.

- يجهز إناء به ماء بارد، ثم يوضع به إناء اللبن المغلي، ويتم تقليب اللبن الساخن بأداة أو ملعقة طويلة، لتبريده، مع الاستمرار، في تغيير الماء بالإناء، لتبريد اللبن بشكل أسرع.

- الاحتفاظ بدرجة حرارة اللبن عند درجة 40°، بعد اختباره يدويا، بأن يكون فاترا أو دافئا قليلا.

- مراعاة كشط سطح الزبادي «الطبقة الدهنية»، تفاديا لأي بكتيريا في طبقة الدهون السطحية.

- وضع الخميرة «الزبادي» على اللبن الدافئ أو الفاتر.

- تقلب كمية الزبادي على اللبن الفاتر، فيما أوضح رئيس قسم الألبان، أن كوبا متوسطا من الزبادي، يكفي 40 لترا من الحليب.

المراحل الأخيرة لصنع الزبادي

- صب كميات اللبن الحليب المضاف إليه خميرة الزبادي في العبوات المخصصة، ثم وضعها على «صنية»، ووضعها في حمام ماء مغلي «على البخار».

- يجب متابعة وضعه في حمام ماء مغلي، من خلال وضع العبوات في صنية أو إناء مسطح، ثم وضعه على إناء آخر به ماء يغلي، ويجدد كلما وصلت درجة حرارته 40°.

ومن الممكن الاستغناء عن هذه الخطوة «بديلة الحضانة»، التي تسرع من تكون الزبادي، ويمكن تغطية العبوات جيدا، ووضعها في مكان دافئ مثل درج البتوجاز دون إشعاله.

وتصبح العبوات جاهزة بمنتج الزبادي على أقصى تقدير في اليوم التالي، ثم وضع الكميات في الثلاجة على أحد الأرفف.

أشار محمد راضي، إلى أن هذه الوصفة لصناعة الزبادي في المنزل، سهلة دون اللجوء لمبردات أو حضانات أو أجهزة وأدوات باهظة التكلفة، وبطريقة بدائية بسيطة تعتمد عليها ست البيت.