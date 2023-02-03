ضبط 240 طن مركزات أعلاف وخامات مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 240 طن مركزات أعلاف وخامات مجهولة المصدر داخل أحد مصانع الأعلاف يُدار بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية طريق بلبيس - العاشر من رمضان.

الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية

بدأ الضبط بتكليف من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 240 طن أعلاف مجهولة المصدر

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات وتم تحرير محضر رقم (1531) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع أعلاف ومركزات بالمنطقه الصناعية طريق بلبيس - العاشر لحيازته (240) طن مركزات أعلاف وخامات مجهولة المصدر وإدارة بدون ترخيص وتم التحفظ عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.