روائي جزائري: القاهرة ستظل عاصمة ثقافية عربية أبدية

أكد أحمد الطيباوي، الروائي الجزائري، أن القاهرة تبقى عاصمة ثقافية عربية أبدية، وليس فقط عند المناسبات مثل معرض الكتاب، مشيدا بالإقبال من الزوار على معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يشارك فيه للمرة الثالثة: «الثقافة خبز يومي في مصر، ألاحظ هنا في المعرض إقبالا كبيرا ورائعا للعائلات والأسر والمثقفين والإعلاميين، هناك اهتمام كبير بالثقافة والكتاب رغم غلاء بعض الكتب».

القصد من الأدب

وأضاف الروائي الجزائري، خلال ظهوره على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القصد من الأدب، ألا تكون الصورة قاتمة، لكن من الممكن أن تكون قاتمة من تلقاء ذاتها، مشددًا على أنّ القصدية دائما موجودة في الأدب، لكن ليس من أجل تعذيب القارئ، وإنما لتصوير حالة ما، وإعادة إنتاجها عبر التخييل.

أدب الهوامش

وتابع خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه بكتابه «اختفاء السيد لا أحد»، لا يعد أول من كتب في أدب الهوامش، وأن هذه النصوص رائجة بلغات مختلفة، وعادة ما تظهر نصوص تبرز الهوامش الاجتماعية والاقتصادية.

وأردف: «أدب الهوامش يتحدث عن الشخصية مجهضة الأحلام ومحبطة نوعا ما، هكذا يركز أدب الهوامش في هذه النقاط».