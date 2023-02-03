مراسل «القاهرة الإخبارية»: إقبال كبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم

قال محمد جمال، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من القاهرة، إن إقبالا كبيرا شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، من الزوار القادمين لشراء الكتب والمشاركة في الفعاليات.

وأضاف «جمال»، خلال ظهوره عبر برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك الكثير من الفعاليات التي يشهدها زوار المعرض، إذ يصل عدد الفعاليات التي يتضمنها إلى نحو 500 فعالية منذ يومه الأول وحتى السادس من فبراير الجاري.

فعاليات مختلفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتابع أن هذه الفعاليات تمثل ثقافات مصرية وعربية وأجنبية، وتتمثل في ندوات شعرية، وحفلات فلكلور مصري، وحفلات توقيع كتب، وغيرها من الفعاليات.

وأردف، أن هناك 1047 دار نشر من مختلف دول العالم تشارك في المعرض، ما يجعل الكثير من الكتب والإصدارات والموسوعات متاحة للجمهور، بمختلف الأسعار.

اهتمام كبير بذوي الهمم في المعرض

واستطرد، أن ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا على رأس اهتمامات القائمين على المعرض، من خلال السماح لهم بالدخول مجانا، وإمكانية إرسال الكتب التي يشترونها إلى المنزل.