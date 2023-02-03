مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت: مصر تشارك في لقاء خماسي بباريس لحل الأزمة اللبنانية

تحدث أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة اللبنانية بيروت، عما سيصل إليه اللقاء الخماسي في باريس، بشأن الأزمة الرئاسية في لبنان، في ظل اهتمام فرنسا بالوضع اللبناني.

وقال «سنجاب» خلال ظهوره عبر برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اللبنانيين استقبلوا هذا اللقاء الخماسي في باريس بترحاب كبير، لأنه جاء بعد طول انتظار.

اللقاء يقام الاثنين المقبل

وأضاف أن اللقاء من المقرر أن يقام يوم الاثنين المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ومشاركة مصر وقطر والسعودية وأمريكا، إضافة إلى فرنسا، في اللقاء الذي يهدف في المقام الأول، لحل أزمة الانسداد السياسي، وذلك بالتوازي مع المساعدات ودعم الدولة اللبنانية.

مطالبات فرنسية

وتابع أن فرنسا تطالب لبنان بوضوح، بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأن يسير الاتفاق وفقا لما هو مقرر له في أبريل الماضي.