ندوة بمعرض الكتاب: الأمن السيبراني يمثل تحديا كبيرا على الصعيد الدولي

انطلقت، منذ قليل، فعاليات اليوم التاسع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، بدأت بندوة «الأمن السيبراني»، التي ينظمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويدير الندوة المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس قطاع الجهاز.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينظم ندوة الأمن السيبراني

بدأت الندوة، بتعريف الأمن السيبراني أولا، وقال «حلمي» إن الأمن السيبراني يختلف عن أمن المعلومات، وهو مجموعة من الضوابط والأساسيات المنظمة لحماية المعلومة والفرد، مشيراً إلى أن الأمن السيبراني أيضا، يعد عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية.

الهدف من الأمن السيبراني

وأضاف رئيس القطاع، أن الأمن السيبراني يهدف إلى صد الهجمات السيبرانية عادةً، فضلا عن الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها، وذلك بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية.

وتابع «حلمي»، أن تنفيذ تدابير الأمن السيبراني يمثل تحديًا كبيرًا على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك نظرًا لوجود عدد أجهزة يفوق أعداد الأشخاص، كما أصبح المهاجمون أكثر ابتكارًا.

إقبالا جماهيريا على معرض الكتاب

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، إقبالا جماهيريا في اليوم التاسع، للاستمتاع بفعاليات وأنشطة المعرض المقدمة للزوار، فضلا عن حضور حفلات التوقيع لبعض الكتاب.